Diciassette chilometri:

Il fotografo trevigiano Andrea Re espone a SPAZIO SOLIDO fino a domenica 2 agosto

SPAZIO SOLIDO

Via Inferiore, 53 – Treviso

Ingresso gratuito

Orari:

venerdì, sabato e domenica

10 – 12.30

17 – 19.30

Andrea Re, trevigiano classe 1999, presenta il suo percorso fotografico sintetizzato in 14 scatti che colgono l’essenzialità di paesaggi familiari, impressi in pellicola nel corso della primavera dello scorso anno lungo un tratto di litorale veneto di 17 chilometri: da qui, il nome della mostra.

I paesaggi, poveri di elementi ma ricchi di memorie, si presentano come un qualcosa di visto e dimenticato, che crea un continuo rimando tra realtà, pellicola e ricordi.

La mostra del percorso in 14 scatti sarà accompagnata da un allestimento di suoni e immagini curati da Andrea Re.

DICIASETTECHILOMETRI: il concept

Abituati a vivere il presente rammentandone il passato, ricerchiamo cose che siamo abituati a vedere, notare ed annotare, senza interrogarci, senza soffermarci su ciò che c’è e c’è sempre stato, senza prestare attenzione ad elementi che per noi non sono importanti, a ciò che abbiamo lasciato in disparte, abbandonato momentaneamente per essere usato e riusato al tempo del bisogno.

Una ricerca sull’interiorità, sul chi siamo, e su cosa vediamo. Una continua interrogazione sul proprio io, sul proprio controllo, sulla propria estetica.

ANDREA RE: biografia

Giovane fotografo nato e cresciuto a Treviso, accarezza e nutre la sua passione per la fotografia fin da bambino, prima quasi per caso, poi come vera e propria necessità e filosofia di vita. Nel 2013 inizia i suoi primi studi di progettazione grafica e comunicazione visiva presso l’Istituto superiore “Andrea Palladio” di Treviso.

Nel 2018 dopo aver vinto la borsa di studio presso IED (Istituto Europeo di Design), inizia un nuovo percorso accademico alla sede di Milano.

Da professionista, fotografa per bisogno espressivo e esigenza comunicativa, aiutando le storie che incontra ad evadere dai propri labirinti interiori.

Negli ultimi anni si dedica sempre più a una ricerca personale, portando a compimento progetti in cui il tempo, la memoria, la banalità, il normale, la morte, l’invisibile, il visibile e il reale sono i temi cardine del suo pensiero.

In rispetto delle normative vigenti, durante l’evento e per tutta la durata della mostra, verranno attuate le misure necessarie al mantenimento del distanziamento interpersonale di sicurezza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPAZIO SOLIDO è una galleria dedicata all’architettura che sorge nel cuore della città di Treviso. Nasce nel maggio 2018 dalla volontà di un gruppo di architetti di portare avanti un dibattito culturale, scientifico e concreto sui temi della cultura contemporanea. SPAZIO SOLIDO è uno spazio neutrale, un contenitore dove incontrarsi e costruire progetti e teorie per e sulla città, una formulazione che assume differenti connotati modificandosi in relazione a chi lo alimenta. SPAZIO SOLIDO è autoalimentato e sostenuto da molti amici e aziende, tra le quali: Acqua Design, AD Arredamenti, Baggio Impianti Idraulici, DEMOGO, Fabbio Design, Galeotti Rizzato Architetti, Glip, Grosso & Partners, MZC +, Metodo, Natura Legno, Pilon Elettroimpianti, Quiet Architetcture Studio, Studio Iknoki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------