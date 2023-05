Diciannovenne investito e ucciso a Lignano

Lignano Sabbiadoro - Una notte di festa si è trasformata in tragedia quando un ragazzo di 19 anni, Kevin Murataj, è stato investito e ucciso da un'auto nelle vicinanze dello stadio. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle in viale Europa, mentre il giovane si dirigeva in discoteca insieme ad altri compagni maturandi e insegnanti per festeggiare la conclusione della scuola superiore.



Ancora non sono chiare le cause dell'incidente che ha portato alla morte del giovane. Kevin stava attraversando la strada dopo aver lasciato una pizzeria, quando è stato centrato da un veicolo. Il conducente dell'auto si è fermato immediatamente, ma purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvare la vita del ragazzo. Kevin è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Lignano, dove i medici hanno dovuto constatarne il decesso.



Le autorità locali sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. I carabinieri della Compagnia di Latisana stanno lavorando per comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia.



Kevin Murataj era originario di Foggia, ma risiedeva a Latisana, Udine. Era uno studente dell'ultimo anno presso il Mattei di Latisana e aveva trascorso la serata in pizzeria con i suoi compagni di classe. Si stava dirigendo verso una discoteca nella località balneare per partecipare alla festa provinciale della Maturità, un momento di gioia e celebrazione che è stato strappato via da questa terribile fatalità.



La rapida risposta dei soccorsi è stata possibile grazie alla presenza di personale medico e infermieristico a Lignano a causa della festa della Pentecoste, che ha attirato migliaia di turisti austriaci nella città.



Dopo la chiamata di emergenza al numero unico di emergenza (NUE) 112, gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza da Lignano Sabbiadoro sul luogo dell'incidente. Il personale sanitario ha immediatamente avviato le manovre di salvataggio, ma purtroppo non sono riusciti a salvare Kevin Murataj, che è stato successivamente trasportato in ospedale.



Le indagini sulle circostanze esatte dell'incidente sono ancora in corso, e si spera che possano portare a una maggiore comprensione di ciò che è accaduto.