Dichiarazione dei redditi: oltre 14mila trevigiani ai Caf della Cisl

TREVISO - Caf Cisl, campagna fiscale al via. Sono già 14.561 i contribuenti in provincia di Treviso che hanno fissato l’appuntamento in uno dei 24 centri fiscali della Cisl Belluno Treviso per la compilazione e l’invio della dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno d’imposta 2021. Mediamente ogni anno sono 65.000 i cittadini che si rivolgono al Caf della Cisl per la compilazione del modello 730.



Da quest’anno, le persone potranno prenotare anche via whatsapp attraverso l’apposita pagina web presente nel sito del Caf o salvando nei contatti e mandando un messaggio al numero 0687165505. Disponibili anche le consuete e ormai collaudate altre modalità di prenotazione, a partire dal numero unico 0422 1660661, che è attivo con un sistema di riconoscimento automatico degli utenti già inseriti nei database dei servizi Cisl, in modo da permettere la prenotazione in maniera semplice e intuitiva. Chi si è già rivolto al Caf Cisl negli anni passati, inoltre, in queste settimane verrà contattato via sms, mail o tramite telefonata automatica. Sempre attivo, infine il sistema del 730 online: informazioni alla mail 730dacasa@cislbltv.it. Da gennaio ad oggi, il centralino che gestisce il numero unico ha gestito 54.121 telefonate, 18.041 per Belluno e 36.080 per Treviso.



Sono 15 le sedi Caf in provincia di Treviso operative per la campagna fiscale: Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Oderzo, Castelfranco, Pieve di Soligo, Mogliano Veneto, Motta di Livenza, Onè di Fonte, Paese, Roncade, Spresiano, Valdobbiadene e Villorba. Le sedi di Conegliano, Montebelluna e Treviso da martedì 19 lavoreranno con orario continuato 8.00-19.00 da lunedì a venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00 per agevolare al massimo l’utenza. Apertura il sabato dalle 8.30 alle 12.30 anche nelle sedi di Castelfranco, Oderzo, Paese, Pieve di Soligo, Spresiano, Villorba e Vittorio Veneto.



“La nostra struttura - sottolinea Antonio Miotto, responsabile del Caf Cisl Belluno Treviso - è in crescita costante da cinque anni e non si è fermata, anzi, ha aumentato l’attività, anche durante gli anni duri della pandemia. I nostri utenti e gli iscritti ci premiano soprattutto per la preparazione dei nostri operatori, per la flessibilità degli orari e, in questi ultimi due anni, anche per la sicurezza di accesso nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e solo su appuntamento”. “Il nostro obiettivo - prosegue Miotto - è di rimanere sempre punto di riferimento dei nostri associati anche con innovazioni tecnologiche quali il nuovo appuntamento via Whatsapp o con il 730 da casa. In questo ultimo periodo è stato fondamentale essere presenti nel territorio per fornire i servizi essenziali come l’elaborazione del modello Isee per il nuovo Assegno Unico”.