Dichiarato morto si “risveglia” per lo scossone dell’ambulanza che aveva preso una buca

INDIA - Un anziano di 80 anni, Darshan Singh Brar, dichiarato morto dopo un ricovero in ospedale, è stato inaspettatamente "risvegliato" mentre la sua salma veniva trasportata a casa su un'ambulanza. Durante il tragitto, l'ambulanza ha preso una buca sulla strada dissestata, provocando una reazione sorprendente: l'uomo dichiarato morto ha iniziato a muovere una mano. La decisione tempestiva di cambiare percorso ha portato l'uomo in un altro ospedale, dove è stato ricoverato nuovamente in condizioni critiche. I medici non hanno fornito spiegazioni chiare sulla dichiarazione di decesso precedente. La famiglia, che aveva già preparato tutto per la cremazione, ha condiviso l'incredibile esperienza che solleva domande sulla prontezza delle diagnosi mediche. Attualmente, l'uomo è in terapia intensiva, e la comunità è affascinata da questo evento apparentemente miracoloso.