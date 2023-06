Dichiarata morta si risveglia in camera ardente all'interno delle cassa da morto

La vicenda si è verificata venerdì scorso, quando Montoya è stata ricoverata per un sospetto ictus. Durante il suo soggiorno in un ospedale dell' Ecuador, la donna ha subito un arresto cardio-respiratorio e i medici hanno certificato la sua morte. Il corpo di Montoya è stato posto in una bara e consegnato ai parenti per la preparazione della camera ardente.



Mentre i familiari vegliavano sulla defunta, due di loro hanno sentito dei rumori provenire dalla bara. Hanno immediatamente chiesto aiuto e i soccorsi sono stati allertati. Bella Montoya è stata nuovamente trasferita in ospedale, dove attualmente è ricoverata. Secondo quanto riferito, il suo cuore è stabile.



Il ministero della Salute ha avviato un'inchiesta per indagare sulle circostanze che hanno portato a questa grave negligenza. È stato dichiarato che verranno valutate le responsabilità legate all'errato certificato di morte emesso dai medici.



L'incidente ha suscitato un notevole interesse sia a livello locale che internazionale, e un video che mostra l'inaspettata "resurrezione" è diventato virale sui social media.



Al momento, la famiglia di Bella Montoya cerca risposte e chiede che simili errori non accadano in futuro. La comunità medica, nel frattempo, si è impegnata ad approfondire l'inchiesta per determinare come un evento del genere abbia potuto verificarsi, al fine di evitare situazioni simili che potrebbero minare la fiducia nella professione medica.



Bella Montoya rimane ricoverata in ospedale, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla sua condizione e sull'inchiesta in corso per chiarire le responsabilità legate a questo tragico equivoco.