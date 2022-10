Diamante della discordia sulla corona di Camilla, deciderà Buckingham palace

REGNO UNITO - Il diamante più famoso del mondo crea tensione fra India e Gran Bretagna. Il governo di Nuova Delhi ha fatto sapere di non gradire che la regina consorte Camilla possa ricevere sul capo la corona con il Koh-i- noor durante la cerimonia di incoronazione, ricordando così i fasti dell'impero britannico. Ma il governo di Londra non vuole interferire. "Queste decisioni spettano al palazzo. Loro sono molto bravi a valutare l'umore del pubblico e internazionale", ha detto il ministro degli Esteri James Cleverly a Sky News, sottolineando "il fantastico rapporto con l'India e il suo popolo".



Con i suoi 105,6 carati, il Koh-i- Noor, ovvero 'montagna di luce', è il diamante più grande del mondo. Scoperto nelle miniere indiane di Golconda, ha fatto parte del tesoro di principi moghul, guerrieri iraniani, governanti afghani e maharaja del Punjab, prima di essere donato nel 1849 alla Regina vittoria dalla Compagnia delle Indie. Diverse persone sono morte per il suo possesso, dando così origine ad una leggenda di gemma sfortunata. Sia India che Pakistan e Afghanistan ne rivendicano la proprietà.



Nel 1937 la gemma fu incastonata nella corona preparata appositamente per la regina consorte, in occasione dell'incoronazione dei genitori di Elisabetta II. La corona, che è adornata da 2800 diamanti, fu poi deposta nel 2002 sul feretro di quella che era poi diventata la regina madre per la camera ardente e il funerale.



Ora il dilemma è se usarla nuovamente per incoronare Camilla regina consorte. Si potrebbe decidere di smontare la parte frontale con il Koh-i-Noor, sostituire la gemma con una replica, o cambiare corona. Re Carlo III è notoriamente attento alle questioni sensibili e la scelta della corona viene valutata attentamente a Buckingham Palace. L'incoronazione del nuovo sovrano e della regina consorte avverrà il 6 maggio all'abbazia di Westminster.