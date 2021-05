Deve scontare una pena per rapina, arrestato in Colombia

TRIESTE - Un latitante colombiano, di 43 anni, nei cui confronti era stato emesso un Mandato di Arresto Europeo, esteso anche in campo internazionale, emesso nel novembre scorso dalla Procura della Repubblica di Udine, è stato arrestato nel suo Paese, a Bogotà, il 10 maggio scorso dalle autorità colombiane dopo ricerche condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Udine, e coordinate dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'interno di Roma.



L'uomo, che dovrà scontare la pena definitiva di 8 anni e 5 mesi di reclusione, è accusato di rapina aggravata, lesione personale, resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione sull'identità personale, commessi in più episodi tra il 2 settembre 2017 al 13 ottobre 2018.



Il 2 settembre 2017, a Udine, l'uomo, insieme con un altro uomo, per impossessarsi di una collana d'oro, si era introdotto nel giardino dell'abitazione di una donna di 70 anni, aggredendola e facendola rovinare a terra, causandole lesioni personali.



Fuggito a bordo di un'autovettura, era stato individuato il giorno successivo a un posto di controllo dei Carabinieri. All'alt dei militari, l'uomo però dapprima aveva tentato di investirli, per aveva speronato una autovettura militare con manovre pericolose per i passanti. Bloccato al termine di un inseguimento, aveva continuato ad opporre resistenza, infine era stato tratto in arresto con altri due uomini, il figlio e un connazionale.



Le successive indagini hanno appurato che il bandito era responsabile di analoghe rapine in Milano e Venezia, e che aveva dato false generalità all'atto dell'identificazione da parte delle forze di polizia.



Il 5 novembre 2017, evaso dagli arresti domiciliari a Varmo (Udine, nella foto) era scomparso.