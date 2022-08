Deve scontare una pena perché pirata della strada, arrestato

TRIESTE - Deve scontare una pena di 3 anni di reclusione per guida senza patente e sotto l'influenza dell'alcool, un episodio accaduto in Romania.

Per questa ragione, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aurisina hanno arrestato un cittadino romeno, di 51 anni che lo hanno fermato nel corso di un controllo mentre tentava di rientrare in Romania, dalla Spagna.

I Carabinieri lo hanno poi portato al carcere del Coroneo, in attesa dell'estradizione.

L'uomo nel suo Paese una notte aveva perso il controllo della sua auto e si era schiantato contro le auto parcheggiate, causando innumerevoli danni. Ne era uscito incolume, ma una volta soccorso si era scoperto che era ubriaco e che guidava senza patente. Per non incorrere nelle conseguenze del suo gesto era emigrato in Spagna, facendo perdere le sue tracce.