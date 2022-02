Deve scontare quasi tre anni per furto, arrestato

ARQUA’ POLESINE (ROVIGO) - I carabinieri della Compagnia di Rovigo nella serata del 31 gennaio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Rovigo, hanno arrestato un 28enne di Arquà Polesine (Rovigo).



L’uomo deve scontare due anni e nove mesi di reclusione per furti in abitazione, reati commessi tra il dicembre 2019 e il febbraio 2020 nelle province di Rovigo, Ferrara e Verona. Il 28enne è stato quindi associato presso la casa circondariale di Rovigo.