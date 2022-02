Deve scontare due anni per furto aggravato ed evasione: lo arrestano a Treviso

TREVISO - Venerdì scorso la Squadra Mobile di Treviso, unitamente alla Squadra Mobile di Belluno, ha arrestato Y.N., 42 anni, destinatario di ordine di carcerazione per cumulo pene.

In particolare, nell’ambito dell’attività di indagine che lo scorso 7 febbraio che aveva portato all’arresto di due persone indiziate della commissione di numerosi furti in abitazione tra le province di Belluno e Treviso tra l’ottobre ed il gennaio scorsi, nella mattina di ieri sono state eseguite alcune perquisizioni a carico di soggetti vicini ai due.



Nel corso dell’attività è stato localizzato in un’abitazione di Treviso, interessata a perquisizione, Y.N., destinatario di un provvedimento restrittivo, che prevede una pena residua complessiva pari a due anni, tre mesi e cinque giorni, per i reati di furto aggravato ed evasione, commessi in Veneto anni fa.

Al termine dell’attività Y.N. è stato tradotto in carcere a Treviso.