Detenuto si toglie la vita nel carcere Due Palazzi

PADOVA - Un detenuto si è ucciso impiccandosi ieri sera nella propria cella, nel carcere Due Palazzi di Padova. L'uomo, 27 anni, di origini venete, era rinchiuso dal mese di agosto, per scontare una pena che sarebbe terminata a metà del 2028. Ero ristretto in una cella al primo piano dell'istituto penitenziario. La notizia del suicidio, diffusa da 'Ristretti 'Orizzonti' tramite le volontarie dell'associazione Granello di Senape, ha trovato conferma a livello di amministrazione penitenziaria.



EPISODI ANCHE VERONA

Altri due tentativi di suicidio sarebbero avvenuti nel carcere veronese di Montorio. Lo denuncia in una nota il Direttivo di "Sbarre di Zucchero". Domenica 7 gennaio, nella terza sezione, un detenuto italiano ha tentato di togliersi la vita.

"Non è chiaro - scrive Sbarre di Zucchero - se col gas o ingerendo candeggina ma comunque "con qualcosa di chimico", lasciando anche una lettera per la moglie dove le chiedeva di prendersi cura del figlio ma, fortunatamente, è stato salvato". Ieri pomeriggio un detenuto russo, sempre della terza sezione, si è tagliato gola e polso con una lametta e si trova in ospedale in condizioni critiche.