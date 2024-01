Detenuto picchia con una sbarra tre agenti in carcere a Vicenza

VICENZA- Nuova aggressione nel carcere di Vicenza. Un detenuto nella giornata di martedì, già noto per pregressi episodi di violenza, ha picchiato con una sbarra tre agenti che sono finiti così all'ospedale. L'aggressione è esplosa perché l'uomo pretendeva di avere una camera singola in quel momento non disponibile a causa di inagibilità. La Polizia Penitenziaria ha cercato di calmarlo ma l'uomo ha reagito utilizzando un'asta d'acciaio ricavata da un letto rotto precedentemente usato come ariete per sfondare la porta della cella. "Appare ovvio - spiega Leonardo Angiulli della segreteria regionale Uspp - che le continue aggressioni comportano un ulteriore aggravio di lavoro al contingente di Polizia che continua ad aver una carenza pesante di personale".