Detenuto danneggia sette celle a Padova durante l'ora d'aria

PADOVA - Un detenuto della casa circondariale di Padova, 38 anni, cittadino tunisino, ha danneggiato gravemente sette celle dell'istituto dove è detenuto, lasciate aperte per consentire una certa libertà di movimento di reclusi. L'uomo sta scontando una condanna non definitiva a 5 anni e un mese di carcere per tentato omicidio nei confronti di una coppia.



Secondo la ricostruzione dei fatti, entrato nelle celle ha sradicato e rotto i televisori appesi ai muri, ha colpito con una staffa il vetro blindato della postazione di servizio degli agenti di custodia e altri oggetti, per un danno di oltre 2.000 euro. Arrestato dalla polizia penitenziaria, è stato denunciato per danneggiamento aggravato dal sostituto procuratore Benedetto Roberti, che ne ha chiesto la convalida dell'arresto e il divieto di dimora a Padova.