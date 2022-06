Detenuto appicca incendio in cella

VICENZA - Un detenuto rinchiuso nel carcere di Vicenza ha dato fuoco ad alcuni oggetti che custodiva nella sua cella, innescando un principio d'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria intervenuti dopo l'allarme sono stati aggredii dall'uomo, e sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. L'episodio, reso noto dal sindacato Uspp , è accaduto all'interno della Casa Circondariale " Filippo del Papa".

Al fine di evitare l'intossicazione degli altri detenuti a causa del fumo, è stato necessario evacuare temporaneamente una delle ali detentive fino allo spegnimento delle fiamme. "Non è più accettabile subire tali aggressioni si tratta oramai di questioni non più rinviabili - spiega Leonardo Angiulli della Segreteria Regionale Uspp del Triveneto - Auspichiamo che l'amministrazione centrale intervenga con adeguate ed urgenti provvedimenti individuando le giuste soluzioni e assumendo le dovute iniziative per garantire ed assicurare l'incolumità per gli uomini in servizio all'interno dei penitenziari italiani".