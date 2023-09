Destino tragico: sopravvive ad un incidente aereo, muore un anno dopo in un altro schianto

Otávio Augusto Munhoz da Silva, un pilota brasiliano di 38 anni, è deceduto in un tragico incidente aereo lo scorso agosto, dopo essere miracolosamente sopravvissuto ad un altro schianto avvenuto un anno fa. Le autorità hanno riportato che l'incidente fatale è avvenuto il 28 agosto, quando il pilota stava volando con il suo aereo privato sopra Mucajaí, a sud di Roraima. L'incidente ha avuto luogo nella città di Pacaraima, in una zona boschiva nei pressi del confine con il Venezuela.

Al momento, la polizia civile di Roraima sta conducendo un'indagine dettagliata sulla tragica morte di Da Silva. Questa terribile perdita segue un incredibile atto di sopravvivenza da parte del pilota l'anno precedente. Nel settembre del 2022, Da Silva si era schiantato con il suo aereo a causa di un malfunzionamento del motore, rimanendo intrappolato tra le fronde di un albero. Miracolosamente, era riuscito a sopravvivere per 13 giorni nella giungla amazzonica.

Durante questo periodo di isolamento estremo, il coraggioso pilota era stato in grado di prendersi cura di sé stesso con grande determinazione e resilienza, finché non è stato avvistato da una nave di passaggio. La notizia della sua morte ha scosso la comunità locale e ha destato grande tristezza in tutto il Brasile. Amici, familiari e colleghi si sono uniti in un sentimento di lutto per l'eroico pilota che ha dimostrato una forza straordinaria in circostanze così estreme.