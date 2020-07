Derbyshire e Ceccato al Mogliano Rugby

MOGLIANO VENETO – Due nuovi ingressi nella rosa 2020/21 del Mogliano Rugby 1969. Si tratta di una prima volta in biancoblù per il terza linea Paul Derbyshire, mentre è un ritorno quello del pilone sinistro Andrea "Giostre" Ceccato.



Paul Derbyshire, classe 1986, 103kg per 193cm, è un terza linea che proviene dal Rugby San Donà. E' stato protagonista con i più importanti club italiani. Nella sua lunga carriera, i Cavalieri Prato, le giovanili del club parigino dello Stade Francais, il Gran Parma, il Petrarca, le due franchige celtiche Zebre e Benetton



Andrea Ceccato, classe 1985, 110kg per 187cm, è un pilone sinistro proveniente, anche lui come Derbyshire, dal Rugby San Donà. Nella sua carriera, Tarvisium, Benetton Treviso, tutte le nazionali giovanili e ben 6 stagioni con Mogliano con cui ha conquistato lo storico scudetto nel 2013. Lo scorso febbraio ha festeggiato da avversario, nel derby tra Mogliano e San Donà, le 200 presenze nella massima serie nazionale di rugby.



"Sono contento che Mogliano abbia nuovamente pensato a me come giocatore", sono le prime parole di Andrea dopo la firma, "per me e per come vivo io il rugby questo è uno stimolo molto forte. Dopo una stagione incompleta a causa di quello che è successo, avrei vissuto il momento come un vuoto sportivo, ma questa opportunità mi rende felice e mi sprona a dare ancora il massimo. Non è mai facile tornare dove in passato sei stato giocatore e dove con gli altri compagni hai realizzato qualcosa di davvero importante, ma spero e farò di tutto per dimostrarmi all'altezza delle aspettative della Società e per dare il mio contributo al gruppo. Non vedo l'ora di iniziare e ritrovare la spinta e il calore dei tifosi biancoblù."



Il commento del direttore sportivo Enrico Endrizzi: "Siamo particolarmente contenti di poter annunciare l’ingresso in squadra di due giocatori forti, affidabili ed esperti come "Giostre" e Paul. Il loro curriculum e la loro personalità di uomini di rugby li precede e non ha bisogno di particolari commenti. Sapevamo di avere necessità di uomini con tante battaglie sulle spalle e pensiamo che entrambi rispondano in maniera eccellente ai bisogni del gruppo, per quello che sono in grado di dare in campo e fuori dal campo. Grazie per aver scelto Mogliano!"



Nelle foto: i giocatori con il Presidente del Mogliano Rugby 1969, Maurizio Piccin, dopo la firma del contratto