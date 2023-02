Deposito di legname a fuoco, allarme in azienda

UDINE - Alle 17.30 circa del 24 febbraio 2023, i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo (UD) sono intervenuti con autopompa e autobotte per l’incendio di un deposito di legname nella frazione di Terzo nel comune di Tolmezzo. Il rapido intervento dei pompieri carnici ha scongiurato che le fiamme si propagassero ad alcune balle di fieno e trattori che si trovavano nelle immediate vicinanze del legname incendiato. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. Concluse le prime fasi di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, operazioni che sono terminate alle 21 circa.