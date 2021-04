"Deponete un fiore nei luoghi in cui viene nominato un partigiano"

VITTORIO VENETO - “Tutti i cittadini sono invitati a deporre un fiore nei luoghi in cui viene nominata/o una/un partigiana/o”. L’invito viene da Chiara Marangon, presidente dell’Anpi di Vittorio Veneto.

“Sarà il nostro impegno per ricordare che i valori che hanno animato la loro lotta e, dopo, la ricostruzione, sono gli stessi che la Costituzione ci indica, ora, per immaginare e costruire uniti il futuro dell' Italia”, spiega.

La sezione Anpi di Vittorio Veneto festeggerà il 25 aprile (nel rispetto delle norme anti-Covid) davanti alla rinnovata lapide che si trova sulla strada in Fadalto: l’appuntamento è fissato per le 11, dopo la cerimonia che si terrà in Piazza del Popolo.

Si conclude così il percorso intrapreso dalla sezione per il restauro dei monumenti funebri e delle lapidi: sono stati sistemati e ripuliti i siti nei cimiteri di Forcal, San Floriano e Fadalto, fatti erigere nel dopoguerra dall'Anpi stessa, anche con il contributo dei familiari di alcune vittime.