Denunce delle ginnaste, Maccarani: "I tecnici fanno storia sport"

VERONA - "Le indagini sono in corso, in questo momento gli accertamenti stanno procedendo e finché la giustizia sportiva non avrà comunque completato il suo corso ritengo doveroso non rilasciare nessuna dichiarazione". Così Emanuela Maccarani, dt della Nazionale di ginnastica ritmica, a Verona dove ha ricevuto il premio "Alberto Castagnetti", a proposito delle denunce delle ginnaste italiane.

"Ritengo che gli allenatori e i tecnici - ha aggiunto - siano le figure che fanno lo sport e la storia dello sport, senza di loro tutto questo movimento meraviglioso non potrebbe esistere. Il premio di oggi arriva dopo una carriera, una vita dedicata allo sport, ai ragazzi e questo mi riempie d'orgoglio", ha concluso Maccarani.