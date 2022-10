Denudati e umiliati: 92 persone, compresi bambini, arrivano in Grecia completamente nudi

GRECIA - Una foto che ricorda gli ebrei nei campi di concentramento. Un’immagine shoccante, che le tv e i giornali greci hanno diffuso e su cui l’Unchr, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, sta indagando. 92 persone, tra cui alcuni minorenni, sono arrivate nei giorni scorsi in Grecia completamente nudi. Erano partiti dalla Siria e dall’Afghanistan e, secondo quanto ricostruito finora dalle autorità greche e dai funzionari di Frontex, che hanno raccolto le testimonianze dei profughi, sarebbero stati umiliati e denudati dai militari turchi.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, le imbarcazioni su cui viaggiavano queste persone sarebbero stati portati nella zona del fiume Evros da tre veicoli militari turchi e poi, dopo varie umiliazioni, i profghi sarebbero stati fatti salire sui gommoni e spediti al di là del confine, in Grecia. A denunciare la situazione pubblicamente il ministro greco per l’Immigrazione Notis Mitarakis che su Twitter definisce il comportamento dei turchi "una vergogna per la civiltà". "Ci aspettiamo – ha scritto Mitarakis – che la Turchia indaghi sull’incidente e protegga, finalmente, il suo confine con l’Ue“. Ora i 92 profughi verranno portati al centro di accoglienza e indetificazione di Fylakio e qui i funzionari dell’Unchr raccoglieranno le varie testimonianze.