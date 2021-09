Deltaplanista politraumatizzato recuperato dall'elisoccorso

FRISANCO (PN) - Si è procurato traumi importanti il deltaplanista (non parapendista come scritto nella prima nota inviata) soccorso sulla Pala Barzana del Monte Raut, a quota 1340 metri, ed è stato condotto in ospedale a Udine alle 16.30.



Si tratta di un uomo di nazionalità tedesca (ancora non noti gli estremi anagrafici). Non chiara la dinamica dell'incidente, ma probabilmente ha impattato con un'ala per essersi avvicinato troppo ai pendii in cerca delle termiche. L'equipe tecnico sanitaria presente a bordo dell'elisoccorso regionale, inviato sul posto dalla Sores, è stata sbarcata sul pendio e raggiunta con una seconda rotazione da due tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino che hanno aiutato ad imbarellarlo. Una volta recuperato a bordo è stato trattenuto al campo base allestito presso il campo da calcio di Poffabro e nuovamente stabilizzato per poi essere condotto in ospedale. L'uomo partecipava alla competizione denominata Spring Meeting ed era decollato dal Monte Valinis. Sette soccorritori della stazione di Maniago sul posto.



Sappada (UD)

Un secondo intervento è scattato poco dopo le 16 lungo il sentiero che dal Rifugio Calvi scende al parcheggio sottostante, dove un uomo si è procurato un forte trauma/ probabile frattura ad un arto. I soccorritori della stazione di Sappada lo hanno raggiunto, imbarellato e condotto nei pressi del Rifugio Sorgenti del Piave dove verrà consegnato all'ambulanza (potrebbero esserci più tardi delle immagini, appena i tecnici avranno campo per inviarle)



Resia (Ud)

Un terzo intervento è scattato poco prima delle 17.30 in Val Resia,, presso ls frazione di Stolvizza, dove un uomo è caduto in una zona molto boscata. Sul posto la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino a supporto dell'ambulanza.