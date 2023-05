Deliveroo arriva a Venezia, le consegne saranno a piedi

VENEZIA - Il servizio di consegne Deliveroo arriva nel centro storico di Venezia, con una modalità di consegna a misura delle caratteristiche urbanistiche della città, ma anche delle necessità di rispetto e tutela del suo patrimonio storico e artistico: Venezia sarà infatti la prima città in Italia in cui le consegne saranno effettuate a piedi, cosa che avviene a livello globale solo a Hong Kong e Singapore. L'attivazione del servizio è stata celebrata con una "caorline" la tipica imbarcazione a remi per le merci, con i colori dell'azienda di food delivery, che ha trasportato i primi "walker" che simbolicamente hanno messo piede in città.

Tra i ristoranti partner da cui è già possibile ordinare vi sono McDonald's, Burger King, Old Wild West, ;Grom, ma anche alcuni tra i principali ristoranti locali veneziani come Gam Gam, Osteria Leone Alato e Dragone D'Oriente. "L'arrivo a Venezia è una tappa storica del nostro percorso di crescita ed espansione in Italia - ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy -. Siamo felici di aver attivato il nostro servizio in una città che è un simbolo del patrimonio culturale, storico e artistico italiano. In un contesto così peculiare non potevamo che entrare in punta di piedi, con una modalità di consegna che è una necessità, ma anche e soprattutto un segno di rispetto e tutela per un luogo unico al mondo come Venezia".