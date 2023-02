Delitto Toffanin: indagati sono due ex killer della banda Maniero

PADOVA - Due ex di primo piano nella mafia del Brenta, con una sfilza di precedenti per rapine e omicidi, sono gli indagati nella nuova inchiesta della Procura di Padova sull'omicidio, avvenuto per scambio di persona, del giovane Matteo Toffanin, 31 anni fa. Secondo quanto si apprende, si tratta di Andrea Battacchi, detto 'il ragioniere', e dell'ex luogotenente di Felice Maniero, Sergio Favaretto, il primo 60 anni, il secondo 67 anni. Batacchi e Favaretto, sospettati di aver sparato a Toffanin e alla fidanzata il 3 maggio 1992, scambiando la loro vettura per quella del malavitoso Marino Bonaldo, avevano preso parte entrambi alla clamorosa rapina della reliquia di Sant' Antonio, trafugata a Padova nell' ottobre del 1991 e recuperata due mesi dopo a Fiumicino (Roma), nonchè al gruppo che fece evadere il boss 'Felice Maniero dal supercarcere ''Due Palazzi' di Padova. Favaretto, inoltre, era stato condannato, assieme all'ex braccio destro del boss Antonio Pandolfo, come esecutore materiale dell'omicidio nel 1994 di un ex affiliato alla banda, Giancarlo Ortes, e della sua giovane compagna Nadza Sabich. Una esecuzione decisa da Maniero, quando si scoprì che Ortes aveva iniziato a collaborare con la Dia del Veneto.