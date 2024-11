DECRETO SICUREZZA: CONOSCIAMOLO MEGLIO.

A settembre, un gruppo di rappresentanti di partiti, sindacati e associazioni del territorio ha organizzato una raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. Oggi, non può restare indifferente di fronte ad altri provvedimenti legislativi che minacciano le fondamenta della nostra democrazia, tra cui il più recente e insidioso DdL 1660. Le misure sulla sicurezza contenute in questo disegno di legge, già approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato, sono in aperto contrasto con i princìpi fondamentali dello stato di diritto e della Costituzione. Per questo motivo é essenziale impedire l'approvazione del cosiddetto "decreto sicurezza"!



Crediamo nell'importanza dell’unità tra le forze democratiche e antifasciste e ci impegniamo a promuovere informazione e consapevolezza sul tema. Inizieremo un percorso di confronto e mobilitazione comune, nel rispetto dell’identità di ciascuno, con iniziative sul nostro territorio.



Il primo passo sarà un'assemblea pubblica, convocata per il 16 novembre alle ore 15 presso lo Spazio Mavv a Vittorio Veneto. Due esperti, l'avvocato Giuseppe Romano e l'ex magistrato Francesco Spaccasassi, analizzeranno il disegno di legge e spiegheranno le sue implicazioni sulla vita di tutti .

La cittadinanza è invitata a partecipare