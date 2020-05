Il decreto "blocca" la manifestazione, annullata la protesta dei commercianti a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Una protesta, quella dei commercianti di Vittorio Veneto, che è stata spenta dall'ultimo decreto governativo. Lunedì 4 maggio era prevista la manifestazione per protestare contro la crisi coronavirus da parte degli esercenti della zona che avrebbero dovuto scendere in piazza per far sentire la propria voce. A dare l'annuncio del blocco la rappresentante Giulia Brait:"Lunedì 4 maggio era prevista la nostra manifestazione. Sappiate che il nostro grido disperato è stato soffocato da un DPCM che contiene all’interno una disposizione sul divieto di manifestare. Dopo essermi consultata con i miei colleghi ed altri negozianti abbiamo deciso che lunedì alle 10 porterò al sindaco i documenti con le richieste a cui abbiamo lavorato. Siete tantissimi, quasi 700 e avrei tanto voluto urlare con voi il mio dissenso. So cosa state provando in questo momento, mentre vi vedete portare via i vostri sogni e correste solo raccontare dei vostri sacrifici che vengono vanificati".

Ha proseguito l'esercente:"Subito dopo aver creato il gruppo ho manifestato, in un momento di rabbia, la mia avversione alla presenza delle associazioni di categoria e questo non ha giocato a mio favore. La mia avversione era dettata da una volontà di prendere le distanze da qualsivoglia bandiera per far sentire la nostra voce senza filtri. Inoltre quella che sembrava ina manifestazione ben avviata ha incontrato non pochi ostacoli e ci siamo di fatto impantanati in questioni burocratiche che poi sono diventate irrisolvibili nel momento in cui è apparsa, nell’ultimo decreto, la dicitura divieto di manifestare. Stendendo un mio personale velo pietoso sull’anticostituzionalità di questo ultimo documento ho dovuto rinunciare alla manifestazione perché come leader e voi come partecipanti saremo stati sanzionati. In rispetto al gruppo e del lavoro che abbiamo svolto per creare i documenti con le nostre richieste al Comune , sarò presente lunedì in piazza per consegnarle al sindaco Miatto . Conto sulla vostra vicinanza morale"