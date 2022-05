Decreto Aiuti, Conte: "Provvedimenti importanti ma risorse non sufficienti"

TREVISO - “Sono provvedimenti certamente importanti, certo le risorse non sono sufficienti”. Così il sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto, Mario Conte, commenta le misure del decreto Aiuti, approvate ieri dal governo. Tra le misure più importanti il bonus di 200 euro a chi ha un reddito inferiore a 35mila euro, ma anche la proroga degli sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà, sostengo alle imprese e proroga dei tempi per usufruire del superbonus.



“Siamo consapevoli che le risorse sono concretamente scarse - continua Conte - ma credo che in questo periodo sia importante apprezzare gli sforzi che anche il governo sta facendo visto il periodo complicato per tutti. Stiamo affrontando la coda dell’emergenza pandemica ma siamo in piena emergenza Ucraina, con un conflitto bellico alle porte dell’Europa che sta condizionando la vita amministrativa dei sindaci con maggiori costi e maggiori oneri, così come la vita delle famiglie. Il governo ha raccolto alcune delle richieste messe sul tavolo da Anci e ora è necessario lavorare per cercare soluzioni con le poche risorse per rispondere alle necessità delle nostre comunità, più che lamentarsi per la scarsità delle risorse messe a disposizione”.

