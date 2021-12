Decorano l’albero di Natale, spunta un serpente velenoso

SUDAFRICA - Stavano decorando l’albero di Natale quando, tra luci e palline, è spuntato uno dei serpenti più velenosi del Sudafrica. Sono stati momenti di terrore per una famiglia britannica residente a Cape Town che, nei giorni scorsi, si è trovata in casa un boomslang, un serpente dal veleno letale.

Mamma, papà e i due bambini sono stati interrotti durante le decorazioni dall’animale che, non si sa come, si era nascosto tra gli aghi dell’abete. Hanno dovuto chiamare un cacciatore di serpenti, che ci ha messo due ore ad arrivare. Una volta giunto sul posto, il professionista è riuscito a catturare il serpente e a portarlo via. Il boomslang non è un animale aggressivo ma, se si sente minacciato, morde e il suo veleno è letale se entro qualche ora chi viene aggredito non prende il corretto antidoto.

OT