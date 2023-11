La decisione controcorrente della catena di supermercati: toglie le casse automatiche e punta sui cassieri

In un'epoca in cui la tecnologia sembra prevalere, la catena di supermercati britannica Booths ha preso una decisione sorprendente, eliminando la maggior parte delle casse automatiche dai suoi punti vendita e richiamando in massa i cassieri. Un gesto che potrebbe sembrare controcorrente in un'era di automazione crescente, ma che riflette la volontà di Booths di mettere al centro dell'esperienza d'acquisto la connessione umana.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la motivazione di Booths, che ha circa 27 supermercati nel nord dell'Inghilterra, sarebbe questa: "Invece dell'intelligenza artificiale, scegliamo la vera intelligenza, quella umana". Fondata nel 1847, Booths sembra voler fare un passo indietro verso una modalità di servizio più tradizionale, contrapponendosi alla tendenza generale dell'industria. La decisione riflette un tentativo di ristabilire un contatto umano più autentico con la clientela, puntando a una customer experience di qualità.