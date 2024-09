Decine di milioni vinti alla lotteria in un paesino di campagna

IRLANDA - Kinlough, un tranquillo villaggio irlandese situato vicino all'Ulster, si è trasformato in una località inaspettatamente famosa grazie a una serie di fortunati eventi legati alla lotteria EuroMillions. Il McGowan's Spar, un piccolo supermercato del paese, è diventato il luogo in cui sono stati vinti ben otto jackpot milionari nel corso degli ultimi anni. L'ultima vincita, del valore di 1.005.000 euro, è stata registrata la scorsa settimana, ma il fortunato vincitore non si è ancora fatto avanti. Questo nuovo colpo di fortuna si aggiunge a una serie di precedenti successi, tra cui un jackpot da oltre 11 milioni di euro nel 2016.



Noel McGowan, proprietario del supermercato, attribuisce questi successi a "l’atmosfera positiva" che si respira nel suo negozio, ormai considerato da molti un vero e proprio portafortuna per gli abitanti e i visitatori del villaggio. La lotteria EuroMillions, lanciata nel 2004, è tra le più popolari in Europa e prevede un’estrazione settimanale in diversi paesi, tra cui Irlanda, Francia, Spagna e Regno Unito. I giocatori devono indovinare cinque numeri tra 1 e 50, insieme a due “Lucky Star” tra 1 e 12, per puntare al jackpot, con altre 12 categorie di premi disponibili.