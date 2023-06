Deceduta nell'incendio: la ricorda l'ong a Bruxelles dove lavorava

BRUXELLES - "Scioccati e addolorati per questa tragedia e per la perdita della nostra stimata collega e amica". Così in una nota Ifoam Organics Europe, la più grande associazione del settore biologico a Bruxelles, dove lavorava Anna Tuzzato, la giovane veneta morta nel weekend in un incendio nell'abitazione nel capoluogo belga. "Questo fine settimana, la nostra coordinatrice della comunicazione, Anna Tuzzato, è morta in un tragico incendio domestico - afferma l'associazione -. Come staff e rappresentanti di Ifoam Organics Europe, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici". "Stiamo anche cercando di sostenere la sua famiglia come possiamo", conclude la nota. (ANSA)

