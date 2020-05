De Poli: "Non escludete Treviso dagli aiuti alle zone rosse"

TREVISO - "Le province di Padova, Venezia e Treviso non siano escluse dagli aiuti alle zone rosse. Se confermata, sarebbe una discriminazione ingiustificata e assurda. Chiedo al Governo di inserire nel Decreto rilancio, di cui si attende ancora la formale pubblicazione, anche i Comuni delle province venete. La mia proposta è di aumentare l'entità di questo fondo e di destinarlo a tutte quelle aree che, come quelle del Veneto, hanno dovuto affrontare per prima questa importante emergenza": lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che, commentando quanto viene riportato stamane dal Mattino di Padova in merito ai 200 milioni di aiuti alle zone rosse previste da una bozza del Decreto rilancio, annuncia: "Presenterò in Aula in Senato un'interrogazione parlamentare urgente indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendo di aumentare la somma prevista e di includere le tre province escluse".

"Meritano la giusta attenzione da parte del Governo. Si tratta di una battaglia che non ha colori politici", conclude De Poli che, in Senato, lo scorso marzo, nel corso dell'esame del Dl Cura Italia, ha presentato un ordine del giorno accolto dal Governo che prevede lo stanziamento di risorse urgenti per il territorio. "Ora è tempo di passare dalle parole ai fatti. Ci attendiamo che l'impegno che il Governo si è preso in Parlamento si traduca in un sostegno concreto per le nostre comunità".