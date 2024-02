De Lorenzi e Tittonel brillano in Sardegna

VITTORIO VENETO - Un inverno a tutto cross per Vittorio Atletica. L’ultima soddisfazione, in ordine di tempo, la bella prova di Nicolas De Lorenzi e Francesco Tittonel nella gara per rappresentative regionali che, ad Alà dei Sardi, nel Sassarese, ha visto al via le selezioni under 20 di Veneto, Sardegna e Liguria.



Sui prati di Sas Seddas, in concomitanza con l’8° memorial Elisa Migliore, De Lorenzi si è imposto nella gara juniores, confermando il bel rendimento offerto nelle gare regionali di inizio stagione. Quarto posto tra gli allievi, invece, per Francesco Tittonel, che appena sette giorni prima a Borgo Valbelluna si era laureato campione veneto di categoria.



Grazie anche all’apporto di De Lorenzi e Tittonel, la rappresentativa regionale si è imposta, per il terzo anno consecutivo, nel triangolare per regioni, precedendo Liguria e Sardegna.



Vittorio Atletica protagonista domenica anche nel cross che a Grumolo delle Abbadesse, nel Vicentino, ha concluso la stagione regionale, assegnando i titoli assoluti di società e quelli individuali per il settore promozionale. Andrea Pol ha dominato la gara allievi, trascinando la squadra under 18 ad uno splendido argento (a tre soli punti dall’oro) nel campionato regionale di categoria. Vittorio Atletica, a riprova di una notevole compattezza di squadra, ha poi festeggiato il quarto posto nella classifica combinata maschile di società.

In campo femminile, bell’argento tra le allieve per Giulia Giambalvo, mentre la sorella Anna si è piazzata terza nella gara che ha assegnato i titoli regionali individuali per la categoria cadette. Un altro giovane talento in rampa di lancio nel comparto del mezzofondo targato Vittorio Atletica.



Ora l’obiettivo della stagione sui prati si sposta sui Campionati Italiani di Cassino del 10 marzo. Ma Vittorio Atletica non è, ovviamente, solo corsa campestre: nel weekend, al PalaCasali di Ancona, è arrivato anche il titolo tricolore master indoor di Massimiliano Ruggio, primo nel salto con l’asta nella categoria SM55 con la misura di 4 metri esatti. Un’altra grande soddisfazione, per Massimiliano, che a fine gennaio, a Padova, aveva anche stabilito la miglior prestazione italiana di categoria con 4.10.