De Longhi domenica di scena al Taliercio

TREVISO - Domenica alle ore 18.00 al Palasport Taliercio di Mestre va in scena il derby per la 5° giornata di ritorno tra i campioni d’Italia in carica della Umana Reyer Venezia e la neopromossa De’ Longhi Treviso Basket.



Squadra al completo per coach Menetti che potrà contare su tutti i suoi effettivi per il derby di domenica.



De’ Longhi Treviso sulla scia di due vittorie consecutive (Pistoia fuori casa e domenica Fortitudo al Palaverde) è al 13° posto con 16 punti; Venezia dopo le ultime due sconfitte (in casa con la Segafredo Bologna e domenica a Cantù) è al 7° posto con 20 punti.



ALL’ANDATA

Nella 5° giornata al Palaverde nel derby d’andata vinse la De’ Longhi TVB con una delle migliori prestazioni stagionali della squadra di coach Menetti. I migliori marcatori furono per TVB Nikolic (23), Cooke (18) e Logan (15) e per la Reyer Daye (23) e il trio Chappell-Filloy-Watt (10).



Matteo Chillo e il capitano Matteo Imbrò della De’ Longhi Treviso Basket, Andrea De Nicolao e Laura Macchi della Umana Reyer stasera prima del match di domenica l Taliercio si sfideranno su un altro parquet, quello del salone del Centro Servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier (TV). Niente pantaloncini e maglietta ma la tuta ufficiale della squadra con sopra il grembiule per servire ai tavoli come veri e propri camerieri assieme a 31 sindaci del Veneto e rappresentanti di Associazioni che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Gruppo Sogedin della Casa di Cura “Giovanni XXIII” e del Centro Servizi “Villa delle Magnolie” per raccogliere fondi per Venezia e i comuni del litorale colpiti dal maltempo del novembre scorso.



Amedeo Tessitori, il centro di TVB che è stato inserito dal ct Sacchetti nei 16 a disposizione della Nazionale Italiana per le qualificazioni agli Europei 2021, due partite il 20 febbraio a Napoli con la Russia e il 23 a Tallin con l’Estonia.



“Dopo due vittorie ci aspetta la trasferta sul campo di Venezia e ci stiamo preparando per affrontarla nel migliore dei modi. La Reyer è una squadra che ha vinto tanto, esperta, in casa sbaglia difficilmente e ha nel suo roster profondo giocatori importanti, tante soluzioni che possono essere decisive. Noi però siamo concentrati più che sull’avversaria sui nostri mezzi, su quello che possiamo e sappiamo fare in campo.



In questi giorni ci siamo allenati bene, le vittorie ci hanno rasserenato e stiamo lavorando concentrati al punto giusto e pronti per dare il massimo in questa e nelle prossime sfide. Domenica dovremo essere bravi limitare i loro punti di forza e avere un approccio di energia e intensità per continuare sulla buona strada delle ultime prestazioni.”



fonte:trevisobasket.it