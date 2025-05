I dazi di Tump bloccati dai giudici

STATI UNITI - Un tribunale federale di Manhattan ha stabilito che Donald Trump non possiede l’autorità per imporre dazi doganali ingenti senza l’approvazione del Congresso, dichiarando illegali le tariffe introdotte dal tycoon su importazioni da Cina, Messico e Canada. La sentenza, emessa dalla United States Court of International Trade, blocca temporaneamente i dazi applicati in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legge del 1977 mai prima invocata per le tariffe.



I giudici hanno emesso un’ingiunzione permanente che impedisce l’applicazione delle tariffe, comprese quelle annunciate il 2 aprile nel cosiddetto “Giorno della Liberazione”. La decisione riguarda i dazi del 30% sulla Cina, del 25% su merci da Messico e Canada e del 10% sulla maggior parte delle importazioni, escludendo però quelli su auto, acciaio e alluminio imposti con altri strumenti legislativi.



L’Amministrazione Trump ha subito annunciato il ricorso contro la sentenza, definendo la decisione un’ingerenza dei “giudici non eletti” in questioni di sicurezza nazionale. Il portavoce della Casa Bianca ha sottolineato l’impegno a utilizzare ogni strumento per affrontare la crisi, mentre figure politiche come Stephen Miller hanno parlato di un vero e proprio “colpo di stato giudiziario”.

La controversia nasce da cause promosse da aziende e stati americani che contestano l’uso improprio dei poteri presidenziali per imporre dazi, riservati per legge al Congresso. La sentenza potrebbe aprire la strada a un confronto legale che potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema, con impatti significativi sull’economia globale e sulle trattative commerciali internazionali.

