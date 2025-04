Dazi da pazzi: la Guerra USA-Cina che Spaventa il Mondo

Immaginate due giganti che si lanciano mattoni. Ogni mattone è una tariffa doganale, e ogni colpo fa aumentare il prezzo della vostra prossima auto elettrica. È quello che sta accadendo tra Stati Uniti e Cina, in una guerra commerciale che dal 2 aprile a oggi ha già fatto perdere 1.000 miliardi di dollari alle borse mondiali.



Tutto inizia quando Donald Trump alza al 34% i dazi su auto e chip cinesi, sommando ai precedenti aumenti del 20%. Pechino risponde con una mossa speculare: +54% su soia e aerei USA. Ma il lunedì nero di Wall Street (7 aprile) segna il colpo di scena: "Se non tornate indietro, vi carichiamo un altro 50%", twitta Trump pensando di impaurire lo stato cinese, portando la posta a un record storico del 104%.



Le mosse della Cina

Mentre il Nasdaq crolla (-3.7%), Pechino gioca la carta del nazionalismo economico. Il fondo sovrano Central Huijin sblocca 80 miliardi di yuan (11 miliardi di dollari) per salvare le borse locali, con la Banca Centrale pronta a stampare moneta all'occorrenza. "Siamo pronti a resistere anni", avverte il portavoce del Commercio cinese.

Ma c'è spazio anche per gli strappi alla diplomazia. Il vicepresidente USA JD Vance finisce nel mirino per una frase sui "contadini cinesi che prestano soldi all'America": "Ignorante e maleducato", lo liquida il portavoce degli Esteri Lin Jian [articolo originale].



Il prezzo da pagare (non solo a Pechino e Washington)

Secondo la Banca Mondiale, ogni 10% di dazi in più taglierebbe dello 0.5% il PIL globale entro il 2026. JP Morgan alza al 60% il rischio recessione, mentre in Brianza un manager confessa: "Il 30% dei nostri componenti elettronici passa per la Cina". I prodotti elettronici provenienti dall'America diventeranno improponibili. Questo vorrà dire che in Europa acquisteremo solo smartphone coreani e cinese.