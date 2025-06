David Beckham ricoverato in ospedale

David Beckham è ricoverato in ospedale per un'operazione. A renderlo noto è stata la moglie Victoria che ha condiviso sui social uno scatto che mostra l'ex nazionale inglese e attuale proprietario dell'Inter Miami, la squadra in cui gioca Messi, con il braccio al collo mentre era convalescente in un letto d'ospedale. Nel post non è stato chiarito il motivo del ricovero, ma nella foto Beckham ha un vistoso tutore al braccio.



“Get weel soon daddy (Guarisci presto papino)”, ha scritto l'ex Spice Girl a corredo dello scatto in cui Beckham accenna a un sorriso rassicurante. Secondo quanto riporta il MailOnline, l’ex Real Madrid sarebbe stato sottoposto a un intervento al polso per sistemare una vecchia frattura, che risale a 22 anni fa quando Beckham era impegnato con l’Inghilterra.



L'operazione è andata bene e a rassicurare i fan ci ha pensato Victoria Beckham postano le foto sui social.