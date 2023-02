Darwin Day sulle colline vittoriesi.

Il 12 febbraio 1809 nasceva Charles Darwin. Uno dei più grandi e straordinari naturalisti della storia. Dopo il suo lungo viaggio attorno al mondo, elaborò la sua teoria che spiegava come le specie animali e vegetali si modificassero ed evolvessero nel tempo. Un processo che chiamò selezione naturale.

Un'escursione lungo la cresta della Bigontina, alle porte di Vittorio Veneto, ci permetterà di parlare quindi di adattamento, evoluzione e biodiversità. Il tutto condito con dei panorami davvero strepitosi.

A conclusione della passeggiata ci sarà la possibilità di visitare il Museo di Scienze Naturali "A. De Nardi" dove potremo approfondire i temi trattati in uscita, grazie ai bellissimi reperti che il Museo possiede.

Il percorso non è difficile, ma presenta dei punti esposti (essendo in cresta) quindi è necessario non soffrire di vertigini

RITROVO: Ore 14:00 presso la fontana della piazza a Ceneda, Vittorio Veneto (TV)



DISLIVELLO: 300 / 350 m circa



LUNGHEZZA: 8 km circa

DURATA: 4 ore circa tra passeggiata e visita al museo.

COSTI: 15 euro adulti, 7 euro bambini e ragazzi tra i 17 e i 6 anni, gratis sotto i 6 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, l'assicurazione RCT. Prezzo di entrata al museo 5€ intero, 4€ ridotto per adulti sopra i 65 anni, gratis sotto i 17 anni.



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia e antivento. Caldamente consigliati i bastoncini da trekking. Portare adeguata scorta d'acqua e merenda al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.

in collaborazione con