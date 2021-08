Danza Sportiva, Vittorio Veneto fa il pieno di medaglie ai Campionati Italiani

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto fa il pieno di allori ai Campionati Italiani FIDS CONI di Danza Sportiva, che si sono tenuti a Rimini dal 9 al 25 luglio scorsi: 15 medaglie d’oro, 5 d’argento e due di bronzo. Protagoniste di questa autentica impresa sono state le atlete dell’ADSD Frenesy. L’Assessore allo Sport Gianluca Posocco ha accolto la notizia «con grande soddisfazione» esprimendo alle danzatrici vittoriesi «sinceri complimenti, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, per i successi ottenuti, che inorgogliscono la città e ne consolidano il ruolo nel panorama sportivo nazionale».

Mattatrice assoluta, con sei titoli conquistati nelle diverse specialità (latin show, latin style samba, cha cha cha, latin style rumba, latin style paso doble, e latin style jive, è stata Maddalena Cadorin (categoria 13/14 classe A), mentre Maida Brisotto e Giada Piai si sono aggiudicate tre ori (latin show duo, latin style samba, latin style cha cha cha), un argento (latin style jive) e un bronzo (latin style rumba), nella categoria 15/16 classe A.

Due argenti anche per Aurora Baccichetti e Beatrice Rao nel freestyle sincronizzato e coreografico DUO 0.17. Medaglie d’argento anche per Mia Rossini nello street show 15/16 U e per Alessandra e Silvia Broggio nello street show DUO 15/16 U. Tre medaglie d’oro per la categoria Under 16, sono state conquistate nel Piccolo Gruppo da Mia Rossini, Maira Brisotto, Giada Piai, Arianna Grillo e Maddalena Cadorin nel latin show, nel latin style sincronizzato e nel latin style coreografico.

Le danzatrici vittoriesi sono infine salite, altre due volte, sul gradino più alto del podio anche nel Grande Gruppo Under 16 nel freestyle sincronizzato e nel freestyle coreografico. OT