Danza, nasce nell'antico borgo di Vigonza la prima Residenza Creativa per Artisti

VENETO - Un innovativo progetto di Residenze Creative per Artisti viene attivato per la prima volta in provincia di Padova e precisamente al Teatro Quirino de Giorgio e nel Borgo Storico di Vigonza, dal 7 giugno. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a valorizzare la produzione artistica, a creare connessioni con gli spazi urbani e architettonici, che punta soprattutto ai giovani e vuol dare nuova linfa al settore danza e alle arti performative. Il Progetto A Tuttotondo Danza Residenze creative per Artisti nasce dall’incontro e dalla sinergia di alcune realtà professionali del territorio di Padova. Padova Danza in qualità di capofila, con la collaborazione de La Sfera Danza – Festival Internazionale di Danza, Echidna associazione culturale e con il contributo e il patrocinio del Comune di Vigonza. Il progetto prevede il coinvolgimento di coreografi e dei loro interpreti e si configura principalmente come un percorso di ricerca e accompagnamento con l’obiettivo di supportare la realizzazione di progetti coreografici, correlato da numerosi appuntamenti e altre attività connesse tra cui sharing aperto al pubblico per presentare gli studi fatti e per coinvolgerlo nel processo creativo.

Le Residenze Creative per Artisti si terranno a Vigonza, in provincia di Padova, in importanti spazi teatrali quali il Teatro Quirino De Giorgio, in spazi non convenzionali quali il Borgo Storico, e spazi aperti quali l’attiguo Giardino della Pioggia, per sperimentare e creare, per produrre opere creative di alto valore artistico, un progetto che stimola inedite esperienze in una zona ‘inesplorata’. Attraverso le Arti dello spettacolo dal vivo e con una precisa valorizzazione dei luoghi, si dà la possibilità agli Artisti intercettati tramite una call, lanciata in tutto il territorio nazionale, di sviluppare la propria ricerca e azione creativa in spazi, tempi e modi utili a valorizzare il processo artistico. La call si rivolge a giovani artisti e danz’autori professionisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni. La Residenza A Tuttotondo Danza è assegnata ad Artisti residenti in Italia per un massimo di 4 partecipanti per progetto. Si possono candidare singoli danzatori o gruppi di artisti (un coreografo e tre danzatori per un massimo di quattro interpreti) che potranno avviare o completare progetti di performance.

Verranno favoriti i progetti dove gli Artisti esploreranno approcci differenti alle molte relazioni possibili tra coreografia, architettura e storia del luogo con performance atte ad attivare interazioni tra il luogo, la sua storia e la comunità. Gli artisti selezionati prenderanno parte al progetto per 6 giorni, dal lunedì al sabato, che si articoleranno in laboratori, momenti di sperimentazione, prove aperte al pubblico e creazione fino alla messa in scena di quanto prodotto nella giornata di sabato. Gli artisti avranno a disposizione ospitalità, viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio, vitto, un contributo economico, oltre al compenso e messa in agibilità per la giornata di restituzione scenica, teatro allestito con tappeto danza, impianto luci e fonica, e assistenza tecnica, sala prove attrezzata se richiesta, sostegno sul piano artistico attraverso attività di tutoraggio e accompagnamento alla creazione con esperti coreografi, drammaturghi, light designer tra cui Nicoletta Cabassi, coreografa e performer attiva internazionalmente, figura poliedrica danzatrice, coreografa, performer, dramaturg, docente, operatrice culturale, Stefano Tomassini, insegnante di Studi coreografici e di danza, nonché Drammaturgia, forme e pratiche, presso l'Università Iuav di Venezia, critico di danza per Artribune, Giacomo Casadei, light designer che vanta una pluriennale esperienza in Italia e all’estero, debutto in Vetrine e ‘serate evento’ organizzate dal Festival Internazionale di Danza ‘Lasciateci sognare’, a conclusione del lavoro coreografico. Grazie alla costante apertura al confronto, sia con altri artisti sia con operatori e professionisti del settore attivi a livello territoriale, nazionale e internazionale, si aprono per gli artisti possibilità di inedite esperienze, il tutto in una Zona ‘inesplorata’. L’obiettivo è concorrere a creare in Veneto un nuovo punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo dal vivo, un trampolino di lancio, un’esperienza pilota di successo, far diventare la città di Vigonza (Pd) con i suoi meravigliosi spazi, un crocevia di scambi culturali, con l’intenzione di creare sinergie inedite e promuovere idee e progetti che offrano risposte più adeguate ed efficaci ai nuovi interrogativi posti dall’esigenza di un riposizionamento competitivo delle strutture e di politiche sociali e culturali proiettate verso l’innovazione. Il bando completo è visionabile sul sito di Padova Danza: https://www.padovadanza.it/bando-atuttondodanza-residenze-creative-per-artisti/.c