Danneggiato nella notte un altro velobox

ADRIA - Nella notte tra lunedì e martedì, un velobox situato ad Adria (Rovigo) in via Curicchi, poco prima dell'ingresso nell'abitato di Bottrighe, è stato danneggiato, sollevando il sospetto di un'azione emulativa ispirata al celebre "Fleximan". La scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale della Polizia Locale, che ha trovato la colonnina arancione, predisposta per ospitare un autovelox mobile, lesionata.

Le indagini sono state immediate e sono ora affidate alla Polizia Locale, che sta cercando di chiarire se si tratti di un atto vandalico deliberato o di un incidente.

Il velobox danneggiato solleva interrogativi sulla sicurezza degli strumenti di monitoraggio del traffico.

