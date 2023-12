Danneggiano l'opera d'arte contro la violenza di genere: denunciati

MARTELLAGO (VENEZIA) - Hanno danneggiato un'installazione artistica contro la violenza di genere e per questo due giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Martellago. Si tratta di un 25enne moldavo e di una 23enne ritenuti responsabili del danneggiamento dell'a struttura artistica realizzata in Piazza IV Novembre a Martellago, dalla locale amministrazione comunale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica della violenza di genere.

I due, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, la notte del 6 dicembre hanno sfregiato i supporti in polistirolo sopra i quali erano state poste scarpette rosse assurte a simbolo del contrasto alla violenza di genere ritrovate, insieme ad altri pezzi, sull'asfalto. L'individuazione dei giovani è stata possibile grazie alla testimonianza di alcuni commercianti della zona, oltre ai filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale.