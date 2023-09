Damigella sbaglia il vestito e rovina il matrimonio dell’amica: “Era praticamente nuda”

Trovare l'outfit perfetto per un matrimonio può rivelarsi una sfida, ma raramente si pensa che la scelta dell'abito di un invitato possa rovinare l'intera cerimonia e addirittura distruggere un'amicizia. Questa incredibile storia è emersa da Reddit, la popolare piattaforma di social media, dove una sposa ha raccontato come la sua migliore amica, la damigella d'onore, abbia distrutto il suo giorno speciale scegliendo un abbigliamento sconcertante. La sposa ha deciso di concedere alla damigella d'onore una libertà completa nella scelta del suo vestito, confidando nell'amicizia duratura tra loro.

Tuttavia, quello che è successo il giorno del matrimonio ha superato ogni aspettativa. La sposa aveva stabilito un tema di colori per il matrimonio, blu scuro e crema, ma la damigella d'onore ha scelto un abito che è stato descritto come volgare e inappropriato. "La conosco da 15 anni e non l'avevo mai vista con un vestito così volgare, striminzito e irrispettoso. Era praticamente nuda e, poi, mi ha rivelato di non avere la biancheria intima, si vedeva tutto! È stato osceno. Tutti la guardavano indignati e mi ha rovinato la scena," ha dichiarato la sposa.

Il fotografo ha persino dovuto ritoccare molte foto per evitare di rovinare il ricordo del giorno. La sposa, scioccata dalla scelta della sua amica, ha reagito con rabbia, bloccandola sui social media e decidendo di non volerla più vedere o sentire. La sposa ha raccontato la sua esperienza su Reddit, chiedendo se avesse fatto bene a prendere questa decisione. L'opinione degli utenti di Reddit è stata unanime: la damigella d'onore aveva chiaramente superato ogni limite di buon gusto e rispetto per l'evento.

Molti utenti hanno espresso sostegno alla sposa e hanno elogiato la sua reazione decisa. Un utente ha suggerito addirittura di condividere un'immagine non ritoccata dell'amica in questione sui social media, taggando i suoi genitori e ringraziandoli sarcasticamente per aver "educato" una persona così discreta.