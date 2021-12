Dama Castellana, Anna Maria Gasparini è presidente onorario dell'associazione

CONEGLIANO - Nove anni da presidente, più altri anni sempre al fianco del direttivo dell’Associazione Dama Castellana in qualità di vicepresidente: un traguardo e un’amicizia che il consiglio dell’associazione coneglianese ha voluto premiare, attribuendo ad Anna Maria Gasparini il titolo di presidente onorario.

Lo scorso 16 dicembre l’attuale presidente Lara Caballini di Sassoferrato ha comunicato la decisione a tutti i presenti, consegnandole l’attestato. “Sono davvero commossa e felice di poter consegnare a un grande presidente e a una grande donna questa onorificenza – dichiara Lara Caballini di Sassoferrato -. La sua vicinanza è stata davvero importante per me, per il direttivo e per tutti i soci dell’associazione che presiedo. Anna Maria non ha mai fatto mancare un incoraggiamento, una parola di stima e anche di forza, in alcuni momenti difficili per tutti noi”.

Nella stessa serata è stato consegnato un riconoscimento a Pietro Dottor, come segno di riconoscenza per il restauro della sede associativa dell’ex Caserma di San Marco. Si conclude così un anno non facile per la Dama Castellana, iniziato con l’annullamento per il secondo anno consecutivo della sua rievocazione storica. Grazie all’impegno di tutti i volontari e all’aiuto delle istituzioni, l’associazione ha comunque organizzato la nuova edizione del Concorso Enologico EnoConegliano, di Veneto Wine Stars e dei due appuntamenti del Festival Rinascimentale tra novembre e dicembre.