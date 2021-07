D'Alterio e Barellas vincono a Trebaseleghe

TREVISO - Sabato 24 Luglio la bocciofila Ai Tre Mulini di Trebaseleghe (PD) ha organizzato il “ 17° Memorial Roberto Zuccon “ gara nazionale a terzine riservata alla categorie A, 36 coppie, provenienti dalle regioni, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige,Campania.

Le eliminatorie si sono disputate dal 12 al 23 luglio le finali sabato 24 luglio con inizio alle ore 14,30 presso il bocciodromo comunale di Trebaseleghe (Padova) alla presenza di un folto pubblico di appassionati. La formula di giuoco a terzine, quindi non la tradizionale partita ad eliminazione diretta, da molti giocatori è la più gradita, passa il turno chi vince 2 partite, formazione A Vs B, perdente contro C e A Vs C, in caso di parità si ricorre allo spareggio con il tiro ai pallini.

La finale ha visto contendersi l’ambitissima vittoria Matteo Barellas e Giuseppe D’Alterio alfieri della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto (Treviso) e Andrea Mazzoni e Davide Zerbini portacolori de La Ferrerese di Ferrara, è stata una partita piacevole e molto equilibrata al termine della quale hanno conquistato la vittoria i portacolori trevigiani.

Questa la Classifica : 1^ Giuseppe D’Alterio - Matteo Barellas (Giorgione3villese,Treviso), 2^ Andrea Mazzoni - Davide Zerbini (La Ferrarese, Ferrara ) al terzo posto Luciano Battilana - Giovanni Buson (Azzurralpina di Caerano di San Marco, Treviso),quarto Paolo Grigoletto - Patrik Corò (Giorgione3villese di Castelfranco Veneto,Treviso ), 5^ Paolo Corradini - Alberto Missiaggia ( Baldini S.T.M. Bologna) ,6^ Fabio Cavazzana - Nereo Polo (Antenore Primavera, Padova). Ha diretto il signor Riccardo Antolini di Ferrara.



A GIULIANOVA GIUSEPPE D’ALTERIO ANCORA SUL PODIO

Domenica 25 luglio a Giulianova (Teramo) il Circolo bocciofilo Notaresco ha organizzato il “3° Trofeo Top 87-Memorial Giovanni e Lidia Formicone “ gara nazionale di Alto Livello riservata alla categoria A, con la partecipazione di 87 Individualisti tra i migliori.

La gara ha visto la vittoria di Luca Viscusi portacolori della Caccialanza di Milano superando un coriaceo Giuseppe D’Alterio alfiere della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto (Treviso), al terzo posto Adelio Aglani (V.I.P. Credaro,Berg), quarto Aron Rocchetti (Moscianese,Teramo), 5° Luigi Coppola (N.C.D.A. Capitino,Frosinone)amo, 6° Alfonso Nanni (Boville,Roma), 7° Andrea Baldacci (Moscianese, Teramo), 8° Mirko Savoretti (Caccialanza,Milano),ha diretto Doriano Pigalarga di Pesaro Urbino.