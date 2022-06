Dall'ex premier del Qatar una valigia con un milione al Principe Carlo

MONDO - Il Principe di Galles avrebbe preso in consegna una valigia contenente un milione di Euro in contanti da un ex primo ministro del Qatar. A rivelarlo è il Sunday Times, secondo il quale la somma sarebbe stata una delle tre donazioni in contanti destinate ad opere di beneficenza fatte dallo sceicco Hamad bin Jassim al Principe Carlo, per un totale di tre milioni di euro.

Le donazioni dello sceicco - ha precisato Clarence House - sono state immediatamente trasferite ad uno degli enti di assistenza del principe seguendo tutte le necessarie e corrette procedure, si legge sul domenicale, dove si fa presente che non esistono elementi che suggeriscano che i pagamenti fossero illegali. Secondo il Sunday Times, il principe Carlo ha ricevuto in persona le tre donazioni dall'ex primo ministro tra il 2011 e il 2015. In un'occasione il denaro sarebbe stato consegnato in un borsone durante una riunione a Clarence House. In un'altra, sarebbe stato raccolto all'interno di borse della spesa dei grandi magazzini Fortnum and Mason.

I fondi sono stati destinati al Charitable Fund del Principe di Galles, il cui obiettivo dichiarato è "trasformare vite e costruire comunità sostenibili", assegnando sovvenzioni a cause e progetti diversi nei settori della conservazione, istruzione, salute ed inclusione sociale. Il Fondo di beneficenza che fa capo al principe ha spiegato al Sunday Times che i suoi amministratori hanno concluso che il donatore era legittimo e i revisori dei conti hanno approvato la donazione. Le donazioni agli enti di beneficenza del principe Carlo sono state sotto osservazione negli ultimi mesi a seguito delle accuse secondo cui uno di questi enti avrebbe offerto aiuto ad un donatore saudita per assicurargli un'onorificenza e la cittadinanza britannica. La Met, forza di polizia territoriale responsabile della Greater London, aveva reso noto ad inizio anno che sta indagando su queste accuse ai sensi dell'Honours Act 1925. La fondazione - precisa il giornale - starebbe offrendo piena collaborazione mentre Clarence House assicura che il principe Carlo non era a conoscenza della presunta offerta di onorificenze o cittadinanza sulla base delle donazioni ai suoi enti di beneficenza.