Dall'auto spuntano 2,5 chili di droga: arrestati tre spacciatori

VENEZIA - I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia, durante un servizio di controllo del territorio in località Mestre, notavano un’autovettura con a bordo due soggetti magrebini parcheggiata in divieto di sosta. Dopo essere scesi dal veicolo, i due soggetti, di nazionalità tunisina, regolari sul territorio nazionale ma gravati da numerosi precedenti, insospettivano i militari operanti a causa del loro atteggiamento evasivo e nervoso. Ne scaturiva un più accurato controllo del veicolo nel quale venivano rinvenuti, ai piedi del sedile anteriore, circa 2,5 Kg di Hashish suddivisi in 25 panetti. Di conseguenza, entrambi venivano tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotti presso la Casa Circondariale di S. Maria Maggiore, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Venezia.



Nel corso di analoghi servizi effettuati nei giorni precedenti, questa volta in Corso del Popolo, una pattuglia della Compagnia Pronto Impiego arrestava un soggetto di nazionalità senegalese, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 50 dosi di Cocaina per un totale di 16,30 grammi circa, nonché 22,85 grammi circa di Hashish e 235,00 euro in contanti. Al termine della direttissima veniva disposta la condanna ad anni 1 di reclusione ed Euro 600 di multa, nonché la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto.



Da inizio dicembre nell’area del c.d. Rione Piave a Mestre, sempre ad opera dei Baschi Verdi, sono stati denunciati per spaccio altri due soggetti di nazionalità tunisina trovati in possesso di 5 dosi di Cocaina per un totale di 6,45 grammi circa e 580,00 euro in contanti, mentre sono stati segnalati alla locale Prefettura 7 soggetti, con il sequestro di oltre 20 grammi tra Hashish e Marijuana detenuti per uso personale.

Infine, nel corso delle procedure di bonifica delle principali aree verdi della zona, effettuate con l’ausilio di unità cinofile del Gruppo Tessera, sono stati rinvenuti e sequestrati nei pressi di Via Gozzi ulteriori 100 grammi circa di Hashish e altre 50 dosi di Cocaina, per complessivi 22,50 grammi circa, pronte per la cessione.