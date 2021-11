Dalla merce che sta scaricando spunta un uomo

foto d'archivio

UDINE - Sente uno strano rumore mentre sta scaricando la merce in una fabbrica. E l’autotrasportatore nota uno scatolone muoversi. Poco dopo da lì esce un uomo.

È accaduto martedì mattina a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. L’uomo era un migrante entrato irregolarmente in Friuli Venezia Giulia.

Si era nascosto all'interno del contenitore nell'autotreno, un mezzo proveniente dalla Bulgaria.



Lo straniero, maggiorenne, di nazionalità afghana, è stato identificato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli, poi trasferito alla ex Caserma Cavarzerani di Udine, per triage e quarantena fiduciaria.

L’allarme da parte dei dipendenti della fabbrica: l'autotrasportatore non avrebbe responsabilità.