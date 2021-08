Dal Veneto Vigili del Fuoco a supporto della lotta agli incendi boschivi nel Sud Italia

VENEZIA - Partiti questa mattina, lunedì, dal Veneto, 14 operatori vigili del fuoco. Andranno in Calabria per rinforzare il dispositivo antincendio per la lotta agli incendi boschivi che da giorni sta attanagliando il Sud Italia.

Da Mestre sono partiti 9 Vigili del Fuoco e 4 automezzi, che raggiungeranno Crotone insieme a un DOS (direttore operazioni di Spegnimento) e un altro operatore del comando di Belluno.



Da Verona altri due vigili del fuoco tra cui un DOS raggiungeranno Catanzaro per essere subito impiegati sul territorio.

Mentre contingente di 9 uomini (7 di Udine, 1 di Gorizia e 1 di Trieste) sono invece partiti dal comando dei Vigili del fuoco di Udine con tre mezzi AIB ( Antincendio Boschivo) del comando di Udine.

Nel pomeriggio prenderanno la via della Sicilia, sempre dal comando di Udine, altre 2 unità, una delle quali DOS (Direttore Operazioni Spegnimento).

Questa squadra andrà ad avvicendare i colleghi partiti domenica 1 agosto che stanno operando in provincia di Palermo impegnati sui numerosi incendi in atto.