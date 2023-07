Dal Governo 93,5 milioni per il Bosco dello Sport

VENEZIA - La notizia del mancato inserimento del progetto all'interno delle risorse del Pnrr, lo scorso aprile, era stata accolta con "stupore e contrarietà" dall'amministrazione comunale, che sosteneva come fossero stati forniti tutti gli approfondimenti richiesti, con interlocuzioni a tutti i livelli.

"Questa decisione - sottolinea il sindaco Luigi Brugnaro - ha dimostrato la bontà del progetto. Ho sempre avuto fiducia nel Governo, voglio ringraziare in particolare il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto, con i quali ho avuto una interlocuzione costante in queste ultime settimane, e i parlamentari veneziani. Hanno mantenuto l'impegno preso di voler garantire a Venezia quelle strutture sportive che mancano dal dopoguerra. Ora le procedure del Bosco dello Sport riprenderanno, per poter avviare i cantieri quanto prima".

Il contributo del Governo sarà destinato per le opere di urbanizzazione interna, le opere di verde e di paesaggio e l'arena. Il Comune finanzierà con proprie risorse, la nuova viabilità Tessera-Aeroporto e lo stadio. "Abbiamo le risorse per farlo - sottolinea Brugnaro - senza aumentare il nostro debito. In questi ultimi mesi, abbiamo scelto di non rispondere alla tante, troppe provocazioni, e di lavorare in silenzio, concentrati sull'obiettivo. Da sempre d'intesa con il Governo. E' stata riconosciuta la valenza del nostro progetto ed il principio che lo sport non solo è solo strumento di benessere psico-fisico e prevenzione, ma come veicolo di inclusione, partecipazione, educazione che possa permettere lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, con particolare riferimento all'attrattività per i giovani".

Bettin: ''Governo toglierà fondi a Legge speciale per Venezia''

"Era prevedibile che il governo andasse in soccorso della giunta Brugnaro con propri fondi al posto di quelli che l'Europa ha negato per lo stadio e il palasport, ritenendo che ben altre siano le priorità da finanziare con i fondi Pnrr". Lo afferma il capogruppo dei verdi al Comune di Venezia, Gianfranco Bettin, aggiungendo che "altri 93 milioni di spesa pubblica, così, andranno a pagare opere che ovunque sono a carico delle grandi società sportive private che le usano e che, dunque, a Venezia, saranno invece totalmente a costo delle finanze pubbliche". Secondo Bettin, "il governo, dopo questa grossa spesa imprevista per stadio e palasport, difficilmente risponderà alla richiesta di finanziare adeguatamente la Legge speciale, i famosi e finora mai visti 150 milioni annui, e le altre opere urgenti per la città. Una mole enorme di risorse, dunque, per gli errori strategici della giunta viene negata a opere necessarie o dirottata verso opere che altrove pagano i privati. Si tratta, complessivamente, di quasi mezzo miliardo di euro - conclude - di cui Venezia avrebbe drammatica urgenza". (ANSA)