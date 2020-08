Dal bordo della strada precipita nel torrente

CHIUSAFORTE (UDINE) - Un quarantottenne di Dignano si è procurato una frattura esposta ad una gamba scivolando dal bordo strada in località Stretti poco prima delle 22 di martedì.



L'uomo è ruzzolato per una decina di metri fino all'alveo del Torrente Raccolana.



Stava facendo una passeggiata con altri due compagni quando ha perso l'equilibrio. I due compagni hanno contattato il NUE112.



Sul posto, su chiamata della SORES, i tecnici delle stazioni di Moggio Udinese e Cave del Predil, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.



L'uomo è stato raggiunto dai nostri soccorritori presenti in valle assieme alla Guardia di Finanza e insieme, dopo avergli bloccato l'arto ferito lo hanno imbarellato e con l'aiuto di corde di sicurezza lo hanno recuperato a bordo strada, consegnandolo poi all'ambulanza in breve tempo. L'intervento si è concluso circa alle 22.30.